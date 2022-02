Incendi: terminata a Milano bonifica ambientale via Chiasserini

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - E' terminata la bonifica ambientale dell'area di via Chiasserini 21 a Milano, andata distrutta il 14 ottobre 2018, quando diverse tonnellate di rifiuti contenuti all'interno di alcuni fabbricati vennero date alle fiamme.

Nelle settimane successive l'incendio la Città Metropolitana di Milano si era attivata per predisporre le azioni per lo smaltimento e recupero rifiuti e il ripristino ambientale del sito. Il lavoro, cominciato nell'agosto 2019 e terminato nel luglio 2021 (perfezionato con l'ultimo pagamento all'impresa nel gennaio 2022), è costato oltre 1 milione di euro.

L'attività è consistita, come spiega una nota della Città metropolitana, nello smaltimento e nel recupero delle diverse tipologie di rifiuti (residui da incendio, incombusti all'aperto, inerti, rifiuti presenti in proprietà limitrofa e ferro), precedentemente raggruppati in cumuli omogenei, ed è stata comprensiva della completa pulizia dell'area. Sono stati rimossi complessivamente 13 mila metri cubi di rifiuti, in gran parte materiale plastico e carta, imballato assieme, e andato a fuoco nell'incendio sviluppatosi su un area di circa tre ettari.

"Credo vada rafforzato il protocollo siglato con la Prefettura relativo ai controlli di siti, impianti e capannoni potenzialmente coinvolti in questi reati ambientali - ha commentato Simone Negri, consigliere delegato all'Ambiente e alla Legalità della Città metropolitana di Milano -. Partiamo da risultati eccellenti, a fronte del numero elevatissimo di controlli i roghi di rifiuti si sono ridotti da 20 a 1-2 , e dobbiamo coinvolgere in maniera più organica tutti i comuni della Città metropolitana in questa attività". (ANSA).