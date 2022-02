Studenti Statale, no a stop iscrizioni a mediazione linguistica

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - "Nella seduta del primo Febbraio della Commissione Didattica del Senato Accademico l'amministrazione ha proposto la possibilità di non aprire le immatricolazioni del prossimo anno per il corso di Mediazione Linguistica e di reintrodurre il numero chiuso, a partire dal 2023". Lo rende noto la Sinistra Universitaria-Udu Milano dell'Università Statale di Milano.

Per il collettivo la proposta è "un vero e proprio fulmine a ciel sereno" e "questa possibilità - spiegano gli studenti - verrà posta in approvazione già nella prossima seduta del Senato, in programma martedì 8 febbraio".

"La motivazione riportata dall'amministrazione - si legge in una nota - per giustificare questa proposta è l'aumento delle immatricolazioni degli ultimi anni, non più gestibili in termini di spazio e di didattica. La soluzione, quindi, sarebbe quella di impedire a migliaia di studenti e studentesse di immatricolarsi nei prossimi anni compromettendo per sempre la loro carriera universitaria e personale". (ANSA).