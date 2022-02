Serie A: Inter-Milan 1-2

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Il Milan vince il derby in rimonta sull'Inter grazie a una doppietta di Olivier Giroud. I nerazzurri erano andati in vantaggio al 38' pt con Perisic, nella ripresa il ribaltamento del risultato con la doppietta del francese al 30' e al 33 ' st. Nel finale, 'bollente' espulso Theo Hernandez per un fallo su Dumfries. "Il Milan e' tornato", commenta a caldo Giroud che ha firmato la rimonta che riapre la corsa scudetto, con i rossoneri che ora sono a-1 dalla capolista (che ha una partita in meno). "Era una partita speciale, e abbiamo ottenuto una vittoria fantastica - dice il centravanti francese a Dazn - Nel primo tempo abbiamo avuto difficolta', nel secondo abbiamo dimostrato che il Milan non molla mai. Lo scudetto? Siamo in corsa. L'Inter e' ancora avanti, noi pensiamo a vincerle e poi si vede..." (ANSA).