Gasperini saluta Gosens: "Posso solo ringraziarlo"

(ANSA) - BERGAMO, 05 FEB - "Non posso che ringraziare Gosens". Gian Piero Gasperini approfitta della conferenza stampa alla vigilia del Cagliari per salutare il suo pupillo passato all'Inter nella sessione invernale del calciomercato.

"E' stata una grossa perdita nella prima parte della stagione per il suo infortunio", rimarca il tecnico dell'Atalanta, che non ha più avuto a disposizione il laterale tedesco per la lesione al bicipite femorale destro contro lo Young Boys il 29 settembre.

"Non posso che ringraziarlo, per le prestazioni e per il numero di gol incredibile, determinanti al settanta-ottanta per cento - chiude Gasperini -. E anche per la persona che è: era uno dei perni della squadra, si è costruito da solo con una grande determinazione. Mi auguro che stia bene e si rimetta per vederlo presto in campo. Comunque non ci vedremo: l'Inter non dobbiamo più incontrarla...". (ANSA).