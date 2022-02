Ricerca: archistar creano vasi unici per raccolta fondi

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Le tre star del design e dell'architettura Antonio Citterio, Kengo Kuma e Patricia Urquiola hanno realizzato tre vasi in edizione limitata e firmata di solo 100 esemplari per 'Disegna il futuro', il nuovo progetto di raccolta fondi nato da un'idea di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Francesco Bonami e realizzato dalla Fondazione Ieo-Monzino a favore della ricerca oncologica e cardiovascolare.

"Ho deciso di aderire a questa iniziativa perché penso che ognuno di noi abbia una sorta di debito con le Fondazioni che si occupano del benessere e della salute delle persone - racconta Antonio Citterio - I vasi che ho progettato sono due oggetti indipendenti, ma al contempo complementari. Quando li ho ideati non pensavo a degli oggetti che apparissero in primo luogo oggetti funzionali, avevo in mente delle simbologie, dei riferimenti alla storia umana del "dare una mano", dell'aiutare".

Il progetto di Patricia Urquiola "parte da una ricerca e da una riflessione sui temi dell'evoluzione nella natura, delle forme ibride, dell'adattamento a una realtà cangiante", mentre Kengo Kuma ha voluto "tradurre in forma la filosofia della Fondazione e il suo dare valore alla salute. La salute si basa su un delicato equilibrio tra diversi aspetti del corpo e della mente. Questo "trofeo" è composto da vari cerchi che sono delicatamente bilanciati e impilati per sostenere la coppa. Questa è l'essenza della salute". (ANSA).