Atletica: 5 Mulini; vincono keniana Muthoni ed etiope Melak

(ANSA) - SAN VITTORE OLONA, 30 GEN - Il quinto posto di Anna Arnaudo è il miglior risultato azzurro dell'edizione n. 90 della Cinque Mulini, la classicissima del cross a San Vittore Olona.

La cuneese del Battaglio Cus Torino, atleta in rapida ascesa, già oro a squadre under 23 nella corsa campestre a Dublino e argento in pista nei 10.000, si muove in maniera egregia nella gara dominata dalle due giovani keniane Teresiah Muthoni Gateri e Zenah Jemutai Yego, prima e seconda al traguardo davanti alla slovena Klara Lukan. Un problema fisico, accusato dopo metà gara, costringe al ritiro Nadia Battocletti che viaggiava nel gruppo di testa.

Vittoria etiope al maschile: si conferma campione Nibret Melak dopo il successo del 2021, questa volta in volata sul keniano Levy Kibet e l'altro etiope Tadese Worku. Luca Alfieri è il primo degli italiani, al tredicesimo posto. (ANSA).