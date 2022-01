Covid: a Statale Milano +75% richieste sostegno psicologico

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - All'università Statele di Milano con la pandemia e il lockdown sono aumentate del 75% le richieste di sostegno psicologico e i colloqui con i consulenti psicoterapeuti. Un disagio per cui l'ateneo ha già aumentato il numero dei consulenti psicoterapeuti dello sportello fragilità, che sono passati da uno a quattro e su cui vuole continuare a lavorare. Ha infatti deciso di creare un tavolo di lavoro che include Comune, Regione Lombardia, ufficio scolastico regionale e realtà che si occupano di disagio giovanile.

Il primo passo per arrivare a realizzarlo è stato oggi il convegno 'Uscire dal disagio: l'ateneo e le istituzioni del territorio a supporto della salute e del benessere psicofisico".

Solitudine e smarrimento sono quello che hanno dovuto affrontare gli studenti che si sono trovati bloccati nelle residenze universitarie durante il lockdown oppure costretti alla convivenza forzata in famiglia. Più frequentemente hanno mostrato nei colloqui i segni di un disturbo ansioso-depressivo latente: un senso di apatia generalizzata, insonnia, irritabilità, letargia, e scoppi di pianto incontrollati e apparentemente immotivati. (ANSA).