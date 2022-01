Treno investe auto a passaggio a livello, un morto

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - E' di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente accaduto stamani alle 8 e 55 quando un treno ha investito un'automobile in prossimità di un passaggio a livello tra le stazioni di Merone ed Erba, in provincia di Como.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Non c'è stato niente da fare per l'uomo alla guida della macchina, 57anni, mentre un altro uomo di 24 anni è rimasto ferito ma sembra in modo non grave.

La circolazione tra Milano Cadorna e Merone - informa Trenord - è regolare, da Merone è stato istituito un servizio di bus sostitutivo. (ANSA).