Escono composizioni classiche di Franco Battiato

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - E' il Battiato meno noto, il compositore di musica classica, quello che si può riscoprire con 'Sentieri Selvaggi plays Franco Battiato', dove l'ensemble milanese propone due composizioni del maestro siciliano, 'L'Egitto prima delle 'sabbie' e 'Sud afternoon', come fece in concerto, il 9 giugno di 13 anni fa.

Quella fu la prima sera in cui 'Sud Afternoon', allora soltanto registrata in studio, fu eseguita dal vivo. Le composizioni fanno parte di un repertorio, composto tra il 1974 e il 1978, andato quasi del tutto disperso - come raccontato da Carlo Boccadoro, direttore artistico e musicale di Sentieri selvaggi, - "perché Franco buttava via tutto, era atipico anche in questo". Lo scorso anno, sono stati ritrovati i nastri originali della serata milanese che, rimasterizzati, da stasera a mezzanotte saranno disponibili in digitale, per tutti. (ANSA).