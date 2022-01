Maxi rissa tra giovani fuori da bar a Monza, sospesa licenza

(ANSA) - MONZA, 20 GEN - La Questura di Monza ha sospeso per 30 giorni la licenza ad un bar a Monza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a seguito di una maxi rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica tra due gruppi di giovani, a colpi di coltello, spranghe e anche con il tentativo da parte di due giovani di investire con l'auto i clienti del bar, tra cui numerose persone estranee agli scontri.

Sette i feriti soccorsi dal 118, con traumi cranici, fratture, ferite da taglio, di cui due ricoverati in ospedale con prognosi superiori a un mese. A quanto emerso si tratterebbe di un "regolamento di conti" tra due gruppi, uno monzese e uno di Cinisello Balsamo (Milano).

Il titolare del locale inoltre, il "Doll's Cafè", avrebbe dovuto essere in isolamento perché positivo al Covid. (ANSA).