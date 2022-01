Botte e insulti a compagni, indagati 6 bulli di 16 anni

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Sei 16enni sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare per stalking, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e lesioni personali aggravate, reati commessi nei confronti di due compagni di classe (uno dei quali affetto da un disturbo di iperattività) di un istituto scolastico a Rho (Milano). I carabinieri della compagnia di Corsico (Milano), con la collaborazione dei colleghi di Rho, Abbiategrasso e Sesto San Giovanni, hanno eseguito i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Milano.

Le indagini sono partite a seguito delle denunce presentate lo scorso ottobre ai carabinieri di Cornaredo (Milano) dalla vittima, diventato obiettivo dei compagni bulli già a partire da giugno 2021. A causa delle aggressioni il ragazzo ha riportato politraumi da percosse con prognosi di 7 giorni ma nell'elenco delle vessazioni rientrano anche le continue offese (anche alla presenza di insegnanti) e la registrazione di video umilianti poi pubblicati su Telegram. Si stima che le immagini siano arrivate ad almeno 100mila persone.

Nel corso degli approfondimenti è emerso che anche un altro studente è stato perseguitato allo stesso modo e gli investigatori stanno lavorando per capire se ci siano altri ragazzi che non hanno ancora denunciato. Intanto uno dei 6 minorenni è stato espulso dall'istituto.

Il provvedimento prevede per un indagato l'affidamento in comunità, per un altro i domiciliari, e per gli altri l'obbligo di permanenza in casa in orari serali/notturni oltre a quello di "frequentare con impegno e profitto l'istituto scolastico e di mantenere un comportamento corretto con i compagni, gli insegnanti e in ambito famigliare". (ANSA).