Al Galeazzi slittano interventi non urgenti senza super pass

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Sono stati riprogrammati e posticipati "gli interventi non urgenti, come ad esempio l'alluce valgo" che coinvolgono pazienti con fragilità, tra cui quelli sprovvisti di green pass rafforzato, all'Irccs, l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Lo precisa all'ANSA il virologo e direttore sanitario della struttura Fabrizio Pregliasco.

"Questi pazienti - aggiunge - potrebbero determinare l'impegno della terapia intensiva, che dobbiamo mantenere il più possibile operativa, anche per i ricoverati Covid-19 positivi.

Tali disposizioni sono per tutelare la salute di ogni paziente che afferisce all'ospedale e limitare i rischi correlati alla pandemia".

"Sono garantiti a tutti i pazienti - ha aggiunto - tutti gli altri interventi non proscrastinabili, quali quelli di ortopedia oncologica, neurochirurgia oncologica, il trattamento di pazienti con infezioni osteoarticolari e tutti gli interventi di traumatologia, nonché tutti gli accessi da Pronto soccorso".

Anche le "visite ambulatoriali sono garantite a tutti i pazienti, così come l'attività chirurgica ambulatoriale viene assicurata con la presentazione di un Green pass base, secondo le indicazioni ministeriali". (ANSA).