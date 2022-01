COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Con 319.123 tamponi eseguiti è di 37.823 il numero di nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, con una percentuale in discesa all'11,8%. Rimane invariato il numero di ricoveri in terapia intensiva, che sono 267, mentre cresce di 55 pazienti quello negli altri reparti (3.704). Sono invece 64 i decessi che portano il totale a 36.056.

Scatta il livello 2 delle terapie intensive Covid in regione: da domenica scorsa, infatti, i posti letto attivabili nelle rianimazioni degli ospedali lombardi sono saliti al livello massimo di 1.810, vale a dire 280 rispetto ai 1.530 del livello 1. L'indicazione della Regione è stata recepita da Agenas dopo il via libera del Ministero della Salute. Con 267 ricoverati la percentuale di occupazione scende al 14,75%, rispetto al 17%,1% del 14 gennaio, quando i posti occupati erano 262. Si allontana così il raggiungimento della soglia del 20% per il passaggio alla zona arancione. Quello delle terapie intensive è infatti al momento l'unico parametro che consente alla Lombardia di restare in zona gialla. L'aumento delle terapie intensive segue quello deciso nelle scorse settimane per i posti in area medica, dove la percentuale di occupazione sfiora il 35%. In una fase in cui la velocità di trasmissione del contagio è così alta, gli ospedali lombardi devono essere pronti per una eventuale crescita rapida dei ricoveri, spiegano fonti dell'assessorato al Welfare.

Nel frattempo, uno degli hub vaccinali di Milano, in via Pitteri, è stato imbrattato con olio motore esausto. L'episodio sarebbe avvenuto la notte scorsa ed è stato scoperto all'apertura, attorno alle 7 e 30 di oggi. A segnalarlo alla polizia è stata una dottoressa in servizio. Il gesto non è stato rivendicato ma gli investigatori che lavorano al caso, tra cui la Digos, ipotizzano che possa trattarsi di un assalto di matrice No vax. L'attività dell'hub non ha subito sospensioni, né rallentamenti. (ANSA).