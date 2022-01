Moda: da Eleventy il nuovo classico è rivisitato

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Il nuovo classico rivisitato resta vincente da Eleventy, che ambienta la sua collezione per i prossimi freddi - presentata con un video a Milano Moda Uomo - in uno chalet di montagna. Sono proposte per passare dall'ufficio all'aperitivo, come i pantaloni jogger con coulisse in vita e doppio passante per nascondere i laccetti e infilare una cintura, biker e bomber ibridi in alpaca e lana, piumini, parka e gilet di lana, cashmere e jersey.

Il tutto in toni delicati come il green grey, il miele, il verde rubino e il grigio cenere, pensati per armonizzarsi tra loro. (ANSA).