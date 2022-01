Gay: a Milano 12 persone ospitate nelle Case Arcobaleno

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Sono 12 le persone che sono state accolte fino ad oggi nelle Case Arcobaleno promosse dal Comune di Milano per ospitare ragazzi e ragazze allontanati dalle famiglie per il loro orientamento sessuale. Al momento sono cinque le persone ospitate nelle Case Arcobaleno composte da due appartamenti, con in tutto sei posti letto, uno aperto a giugno del 2019 e l'altro a ottobre del 2020.

"Dodici persone ci sono passate, oggi ce ne sono ospitate cinque che stanno riprendendo in mano la propria vita - ha spiegato Marina Coppadoro, responsabile delle Case Arcobaleno, in commissione al Comune di Milano -. Ci sono ragazzi che si sono presentati solo con i vestiti che avevano addosso, il nostro è un processo di accompagnamento verso l'autonomia economica, socio educativa e il riconoscimento di sé. I ragazzi che incontriamo sono tanti e tanti sono quelli in transizione, in questo momento abbiamo due ragazzi in transizione, sono stati diversi quelli che le famiglie di origine non riconoscono e non accolgono assolutamente. E' una tematica che necessità di grande attenzione". Al momento due ragazzi sono in causa con le famiglie di origine.

Oltre al servizio delle Case Arcobaleno il Comune ha promosso il Raibow Desk per sostenere chi è discriminato o ha bisogno di supporto. Da giugno 2019 a dicembre del 2021 sono state 131 le segnalazioni arrivate via mail o numero di telefono, 121 persone hanno effettuato dei colloqui da remoto o in presenza, 68 sono state orientate o accompagnate ad altri servizi e 12 sono state inserite nelle case rifugio. Le segnalazioni provengono non solo da Milano ma da tutta Italia.

Il Comune finanzia le Case arcobaleno con 100 mila euro all'anno per il 2022 e per il 2023, altre Case verranno aperte poi grazie alla collaborazione con il terzo settore, per ampliare i posti letto a disposizione. (ANSA).