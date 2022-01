Covid: in Lombardia occupazione area medica al 30,6%

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Con i 203 ricoveri in più di oggi (3.202 in totale), sale al 30,6% l'occupazione dei posti letto Covid nei reparti ordinari negli ospedali della Lombardia. Una percentuale superiore a quella fissata per il passaggio in zona arancione, pari al 30%.

Ancora sotto il limite del 20%, invece, l'occupazione della terapie intensive che con i 10 ricoveri in più di oggi (256 in totale) si attesta al 16,7%. Altissima ancora l'incidenza dei nuovi positivi su ogni centomila abitanti, pari a 2.710. Per passare dal giallo all'arancione è necessario superare tutti e tre i parametri. (ANSA).