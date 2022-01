Uccide figlio: zio di Daniele, era puro amore

(ANSA) - GAZZADA SCHIANNO, 07 GEN - "Daniele era dolcezza, vivacità, era puro amore". Sono le parole dello zio di Daniele Paitoni, il bimbo di 7 anni ucciso dal padre nella sua casa di Morazzone (Varese), il primo gennaio, al termine della celebrazione del funerale del piccolo, celebrato questo pomeriggio nella parrocchia di Schianno (Varese).

Le sue parole sono il ringraziamento della famiglia del piccolo, mamma Silvia, nonna Mariangela e nonno Davide, alla comunità. "In questi giorni bui sono stati tanti i messaggi affettuosi e calorosi, infinite le telefonate, le visite", ha proseguito davanti alla bara bianca. "Inoltre vogliamo ringraziare per il lavoro svolto le forze dell'ordine, in particolar modo i carabinieri di Azzate che, vicini e commossi hanno lavorato al caso con impegno e calore".

Poi ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e che sono sempre rimasta vicini alla famiglia. "Un grazie va a te, piccolo grande Daniele, per averci accompagnati in questo strano e a volte crudele viaggio, che é la vita", ha concluso. Poco dopo applausi e palloncini liberati in aria. (ANSA).