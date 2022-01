Covid: Lombardia; positivo un quarto dei tamponati, 59 morti

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Sono 18.667 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia, praticamente una persona su quattro (il 24,9%), rispetto rispetto ai 74.926 tamponati. I decessi sono stati 59; 105 sono stati i ricoveri in più negli ospedali (in totale i posti letto per Covid sono 2.624) e solo 5 gli ingressi in più in terapia intensiva, dove i ricoverati per complicanze derivate dal virus sono 234.

A livello territoriale, spiccano ancora i 6.384 nuovi casi del Milanese, quasi la metà dei quali (3.067) relativi al capoluogo. Seguono la provincia di Varese con 2.165 nuovi positivi e quella di Brescia (2.161), quindi Bergamo (1.837), Monza Brianza (1.632), Como (1.078), Sondrio (709), Pavia (650), Cremona (407), Mantova (345), Lecco (340) e infine Lodi che fa registrare 290 nuovi casi. (ANSA).