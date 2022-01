COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Sono 18.667 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia, praticamente una persona su quattro (il 24,9%), rispetto ai 74.926 tamponati. I decessi sono stati 59; 105 sono stati i ricoveri in più negli ospedali (in totale i posti letto per Covid sono 2.624) e solo 5 gli ingressi in più in terapia intensiva, dove i ricoverati per complicanze derivate dal virus sono 234. Un quadro che permane quindi ancora piuttosto serio.

Fortunatamente il 95,1% di chi ha più di 50 anni, pari a 4.308.546 cittadini, ha ricevuto almeno una dose di vaccino rende noto l'assessorato regionale al Welfare, spiegando che il 93,4% della popolazione di quella fascia d'età - che secondo l'Istat sul territorio lombardo conta 4.531.914 persone - ha concluso il ciclo primario, mentre 2.856.605 hanno già ricevuto la dose booster. Restano senza copertura vaccinale 223.368 over 50, ma di questi 12.478 hanno già prenotato la vaccinazione.

Solo oggi, dopo il decreto del 5 gennaio che introduce l'obbligo vaccinale per questa categoria, le richieste per la somministrazione della prima dose da parte degli ultracinquantenni sono state 2.742 (dati aggiornati alle 16).

Ma la pandemia e in particolare la variante omicron stanno avendo conseguenze negative anche sul versante della scuola.

"Visto che, a quanto dicono gli esperti, non siamo ancora arrivati al picco di contagi di questa variante omicron, credo che se non siamo passati alla dad per scelta, ci arriveremo per necessità" sottolinea il presidente lombardo dell'Associazione nazionale presidi, Matteo Loria, a proposito della decisione del governo di non riaprire le scuole con la didattica a distanza.

"Lunedì, quando riapriranno gran parte delle scuole lombarde - aggiunge - sarà come andare alle Termopili". (ANSA).