COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Con 238.990 tamponi eseguiti, è di 50.104 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con una percentuale del 20.9%. Si tratta di un nuovo record di contagi dall'inizio della pandemia. Sono in deciso aumento anche i ricoveri: sono infatti 234 i pazienti in terapia intensiva, 15 più di ieri. e 2.312 quelli negli altri reparti, con una crescita di 165. Sono invece 34 i decessi che portano il totale dal 20 febbraio del 2020, quando fu scoperto il paziente 1 nel Lodigiano, a 35.193.

La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha fatto appello ai cittadini lombardi a non presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione.

Questo "per un'affluenza ordinata e sicura, per evitare code, lunghe attese e problemi di gestione al personale. Le scorte di vaccino sono sufficienti a coprire le attuali necessità e c'è ampia disponibilità di prenotazione nelle agende dei centri - ha spiegato -. I cittadini devono evitare di presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione. Prenotare è segno di educazione nei confronti degli altri e di rispetto del lavoro degli operatori sanitari". La Direzione generale Welfare spiega che gli unici a potersi presentare nei centri tampone senza prenotazione sono i cittadini con più di 12 anni che vogliono ricevere la prima dose.

Nel frattempo lanciano un allarme i presidi Lombardi in vista della riapertura delle scuole: nelle scuole della Lombardia sono tra i 3 e i 4 mila, tra docenti e personale scolastico, i no vax che verranno sospesi dal lavoro e saranno a casa senza stipendio fino a quando non avranno fatto il vaccino contro il Covid. La stima è di Matteo Loria, presidente dell'Associazione nazionale presidi della Lombardia e preside dell'istituto superiore Caramuel Roncalli di Vigevano, in provincia di Pavia.

Anche in Procura a Milano, ma più in generale nei diversi uffici giudiziari milanesi, stanno aumentando i casi di contagi Covid, soprattutto tra personale amministrativo e di polizia giudiziaria ma che riguardano pure alcuni magistrati. (ANSA).