Calcio: Inter, visite mediche per Onana

MILANO, 04 GEN - Nuovo colpo a parametro zero per l'Inter. È arrivato a Milano in mattinata infatti Andrè Onana, portiere classe 1996 in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax.

Il camerunense ha svolto oggi le visite mediche in città e dovrebbe firmare il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi 5 anni a partire da luglio, per poi rientrare in Camerun dove disputerà la Coppa d'Africa con la sua nazionale.

