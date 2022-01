Delpini in preghiera itinerante per la pace e l'anno nuovo

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - Nel primo giorno del 2022 l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha scelto di celebrare la Giornata mondiale della pace visitando alcuni monasteri femminili della città.

Delpini soffermandosi brevemente in preghiera con le religiose e i fedeli presenti, alle 8.15 ha visitato il Monastero delle Carmelitane Scalze, per poi recarsi al Monastero delle Benedettine della Adorazione Perpetua, alle 12 ha visitato il Monastero delle Agostiniane, mentre alle 15 si recherà al Monastero delle Clarisse.

Sempre nell'ambito di questa preghiera itinerante per la pace, alle 10.15 l'Arcivescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica nell'Abbazia Ss. Pietro e Paolo in Viboldone, a San Giuliano Milanese, che ospita la comunità monastica delle Benedettine.

La preghiera per la pace secondo l'Arcivescovo può essere vissuta come benedizione per l'anno che inizia: "La benedizione non è una specie di assicurazione che protegge da tutti i pericoli - ha detto - non è uno scudo protettivo che garantisce da ogni male, che mette al sicuro da ogni minaccia. Piuttosto è la promessa che in nessuna situazione, in nessuna tribolazione saremo abbandonati da Dio: è l'alleato fedele". (ANSA).