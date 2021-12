Lombardia, incrementata l'offerta di tamponi

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Ats e le Asst lombarde si stanno organizzando per potenziare l'offerta di prelievo di tamponi, in modo da rispondere alla domanda proveniente da casi sintomatici, guarigione, chiusura quarantene, sorveglianza, estero. Lo rende noto il responsabile della task force tamponi voluta dalla vicepresidente regionale, Letizia Moratti, Guido Grignaffini.

Le azioni riguardano in generale l'apertura di nuovi centri, con una potenzialità a regime, di almeno 60mila tamponi in più ogni settimana, anche in collaborazione con privati accreditati e cooperative di medici di medicina generale. Prevista anche l'estensione oraria e l'aumento delle prestazioni nei fine settimana in tutti i centri esistenti.

In particolare, almeno quattro nuovi centri saranno presto aperti nel Milanese a Trenno, Rho-Fiera, alta Martesana e Lodigiano. Nell'Ats di Milano l'incremento atteso di tamponi per la prima settimana di gennaio sarà almeno di 10mila, mentre a regime, dal 10 gennaio, di 45mila a settimana.

Nel resto della Lombardia, un nuovo centro è già operativo ad Antegnate, nella Bergamasca, mentre un punto tampone sarà aperto a Iseo, nel Bresciano. In Brianza, quattro nuovi centri di prossimità gestiti da cooperative di medici di base saranno aperti a Vedano, Cesano Maderno, Besana e Nova Milanese. Un nuovo centro è stato attivato a Gallarate, nel Varesotto, ed è in previsione un punto a Varese gestito da cooperative di medici di base. Nuovi centri in attivazione a Edolo, in Valle Camonica, a Villa di Tirano, in Valtellina e a Montescano, nel Pavese.

