Lombardia: Letizia Moratti visita pazienti De Marchi Milano

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - Visita natalizia alla clinica pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano per la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha voluto portare gli auguri e il ringraziamento ai medici e a tutto il personale sanitario al lavoro in questo giorno di festa presso la clinica, così come nei reparti e nei centri vaccinali della Regione.

La vicepresidente Moratti è stata accolta dal direttore generale della clinica, Ezio Belleri, dal direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica, Ernesto Leva, dal direttore del Dipartimento mamma e bambino, Fabio Mosca, dalla direttrice del reparto di Pediatria, Paola Marchisio e dalla direttrice del Pronto Soccorso Pediatrico, Alessandra Kusterman.

La vicepresidente ha inoltre portato alcuni doni (dei libri) ai piccoli pazienti, estendendo idealmente gli auguri alle loro famiglie e a tutti i ricoverati. (ANSA).