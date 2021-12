Natale: Bottega Veneta cede suoi spazi a botteghe italiane

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Via le borsette dalle vetrine di via Montenapoleone e via dei Condotti, sostituite da olio, riso, biscotti, saponi artigianali: è l'iniziativa Bottega for Bottegas lanciata per le feste dal brand Bottega Veneta per sostenere i laboratori creativi italiani.

Essendo una delle botteghe più visibili al mondo, Bottega Veneta ha infatti voluto sostenere il lavoro delle piccole realtà italiane, trasmettendo la sua visibilità globale — spazi pubblicitari, sito web, newsletter e vetrine — a dodici botteghe selezionate in tutta Italia, dal Pastificio Martelli al Riso Pozzi fino al Saponificio Varesino. "Siamo entusiasti - dice il ceo Bartolomeo Rongone - di lanciare Bottega for Bottegas insieme agli artigiani italiani con i quali condividiamo i valori comuni di creatività e artigianalità. Siamo orgogliosi di offrire una visibilità mondiale a queste 'Botteghe' che sono profondamente radicate nella cultura italiana, specialmente in un momento in cui le entità più piccole continuano ad essere colpite dalla pandemia. È con onore che abbiamo trasmesso i nostri spazi pubblicitari, sito web, newsletter e vetrine e speriamo che questo possa ulteriormente evidenziare la loro eccellenza a livello globale". (ANSA).