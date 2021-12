Teatro: il Lirico di Milano riapre dopo 22 anni

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - "Oggi è una giornata trionfale, finalmente riapriamo il Lirico dopo 22 anni" dice Matteo Forte, ad di Stage Entertainment, inaugurando l'istituzione culturale milanese intitolata a Giorgio Gaber. "Il nostro obiettivo è restituire il teatro alla città" spiega Forte, che per questo ha voluto una due giorni, oggi e domani, aperta al pubblico, "per far godere ai milanesi questa ristrutturazione incredibile".

Al taglio del nastro, per il Comune di Milano, l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, mentre il sindaco Beppe Sala - in attesa dell'esito di tampone dopo essere stato a contatto con alcuni membri del cda Rai poi risultati positivi - non ha potuto partecipare. "Oggi si scrive una pagina della storia di Milano e del Paese, è una pagina di storia - dice Sacchi - molto attesa dai milanesi, me compreso, che qui non ero mai entrato, ma dove i miei genitori si sono innamorati nel 1978, a un concerto di Amalia Rodrigues".

All'inaugurazione, anche consulenti artistici come Renato Pozzetto e J Ax, oltre ad Ale e Franz, i primi a salire sul palco il 22 dicembre, e Dalia Gaberscik, figlia di Gaber.

"Finalmente" dice lei, spiegando che "è un'emozione particolare aprire un teatro in questo momento". (ANSA).