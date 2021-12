Dopo cda Rai tampone per Fontana e Sala

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Si sottoporranno a tampone sia il presidente della Lombardia, Attilio Fontana sia il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo che la presidente della Rai, Marinella Soldi, e l'amministratore delegato, Carlo Fuortes, sono risultati positivi al Covid. I quattro si sono infatti visti giovedì a Milano in un incontro sulla nuova sede Rai nel capoluogo lombardo.

Fontana non aveva appuntamenti previsti per oggi mentre Sala ha annullato la sua partecipazione alla riapertura del Teatro Lirico Giorgio Gaber.: "Dopo aver appreso la notizia della positività di alcuni membri del Cda della Rai, incontrati nella mattinata di giovedì 16 dicembre (rispettando peraltro tutti i protocolli previsti), le attività istituzionali sono momentaneamente sospese in attesa dell'esito del tampone", si legge in una nota di Palazzo Marino. (ANSA).