Operaio 41enne muore schiacciato da un forno

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Un operaio di 41 anni è morto schiacciato dal forno a cui stava lavorando in una pizzeria in via IV novembre a Parabiago, nel Milanese. A trovarlo il titolare che era era uscito per il pranzo lasciando l'operaio a fare dei lavori e quando è rientrato lo ha visto sotto il forno che aveva ceduto.

Subito ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre, il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso, carabinieri e polizia locale oltre al personale dell'ATS. (ANSA).