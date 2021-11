Inter, Inzaghi: "Dobbiamo fare meglio nei big-match"

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Negli scontri diretti avremmo meritato qualcosa in più, dovremo fare meglio a partire da domani sera. Bisogna indirizzare gli episodi al meglio, ci manca quel qualcosa in più. Dobbiamo fare meglio, ma sono orgoglioso della squadra, i ragazzi mi stanno dando tanto: sono orgoglioso di aver scelto l'Inter". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli.

"Abbiamo perso per infortunio De Vrij e Sanchez, Bastoni e Dzeko hanno avuto qualche problema. Se non ci saranno cambiamenti, domani giocherà Ranocchia che farà sicuramente una grande partita. Ma il mio focus è sul Napoli, mercoledì avremo una partita importante: cercheremo di schierare la formazione migliore". (ANSA).