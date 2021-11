Musica: a Cremona "80VogliaDiMina"

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Sarebbe dovuto andare in scena nel marzo 2020, per l'ottantesimo compleanno dell'artista, ma il covid ha fatto slittare al prossimo 9 dicembre "80VogliaDiMina", lo spettacolo celebrativo dedicato alla carriera di Mina, che sarà ospitato dal Teatro Ponchielli della sua Cremona.

Tanti gli ospiti che calcheranno il palcoscenico per reinterpretare i grandi classici e i brani più noti di Mina, tra i quali Nek, gli Audio 2 e Frankie hi-nrg mc. Insieme a loro Erica Boschiero, Roberta Giallo, Giua, Giulia Mei, Giada Mercandelli, Susanna Parigi, Giuseppina Torre e Greta Zuccoli.

