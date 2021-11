Teatro: Milano, sold out 'Pretty Woman' nel fine settimana

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Tutto esaurito nel week end per il musical 'Pretty Woman' al Teatro Nazionale di Milano e una media di 1.000 spettatori durante tutta la settimana: dati che, secondo il direttore Matteo Forte, sono dovuti anche al "valore aggiunto del green pass che dà la possibilità di assistere allo spettacolo in sicurezza e consente di tornare alla socialità".

"La risposta a chi continua a portare avanti posizioni 'no green pass' arriva da noi. Quella che termina, infatti, è una settimana da record: una media di circa mille persone a rappresentazione con il 'sold out' di ieri, sabato sera, e di oggi pomeriggio", sottolinea Forte.

"Ma non solo - aggiunge Forte che, sempre a Milano, dirige anche il Lirico e ha lanciato la nuova piattaforma social 'heArt' dedicata a tutti gli amanti di ogni forma d'arte - il desiderio di partecipare in presenza allo show è talmente importante che abbiamo deciso di prorogare 'Pretty Woman', inizialmente in calendario fino all'8 gennaio, fino al 22".

"Nessuno dei nostri spettatori si lamenta del green pass e delle regole da rispettare. Anzi - conclude il direttore del Nazionale - la possibilità di assistere allo spettacolo in sicurezza diventa un valore aggiunto per tornare alla socialità". (ANSA).