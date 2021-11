Letta: 'Vinceremo in Lombardia solo se saremo uniti'

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "La grande sfida di provare a vincere in Lombardia nel 2023 si può realizzare solo se il partito è unito, se non litiga ed è affiatato, forte ed efficiente. Se il partito non funzionerà non andremo da nessuna parte". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, nel corso dell'assemblea regionale aperta del partito a Palazzo Pirelli.

"Abbiamo vinto alle amministrative perché abbiamo scelto bene i candidati e lo abbiamo fatto per tempo. Sarete autonomi in queste scelte. Io e tutto il gruppo dirigente nazionale saremo al vostro fianco, ma non ci sostituiremo a voi. Dimostrate che siete la guida" ha aggiunto. (ANSA).