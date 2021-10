Aggredisce donna su un treno pensando di essere ripreso

(ANSA) - MONZA, 22 OTT - Un uomo di 25 anni è stato processato oggi per direttissima, dopo essere stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito una donna su un treno regionale, convinto che lei lo stesse riprendendo con il cellulare. È accaduto ieri a Seveso, in provincia di Monza e Brianza.

Il giovane, nigeriano e con precedenti, palesemente alterato da sostanze stupefacenti, a quanto emerso si è scagliato contro una ragazza, minacciandola di morte perché convinto che lei lo stesse filmando. Un altro passeggero del treno, un 19enne pakistano, dopo aver chiesto aiuto al 112, è intervenuto venendo a sua volta minacciato e aggredito, mentre la donna è riuscita ad allontanarsi e abbandonare il convoglio.

Quando il 25 enne è sceso dal treno, ha trovato ad attenderlo i carabinieri che non senza fatica sono riusciti a bloccarlo e lo hanno portato in carcere a Monza. (ANSA).