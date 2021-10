Custode di un laghetto ucciso nel Milanese nel 2009,caso risolto

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Dopo più di 12 anni è stato risolto il caso della morte del guardiano del 'Laghett di Amis' di Bareggio, nel Milanese, dove l'uomo, Vincenzo Sarullo, si gettò ed annegò nel disperato tentativo di salvarsi durante una rapina in cui era stato brutalmente aggredito.

Così il gup di Milano Guido Salvini, su richiesta del pm Giovanni Tarzia, ha disposto il rinvio a giudizio di un 39enne originario della Romania, ritenuto responsabile, con altri complici al momento sconosciuti, di omicidio preterintenzionale oltreché di tentata rapina.

Per la vicenda, nel 2010, erano state arrestate altri quattro romeni, nei cui confronti il pm Tarzia, che si è ritrovato a dover affrontare la vicenda ritornata sul suo tavolo a dibattimento già cominciato, ha chiesto l'archiviazione.

Il processo per l'unico imputato, rintracciato l'anno scorso, si terrà il prossimo 16 novembre davanti alla Corte d'Assise. Nei confronti di 'U turcu', questo il soprannome dell'uomo, inquirenti e investigatori hanno raccolto una serie di prove, tra cui il suo Dna su un passamontagna ritrovato ai margini dell'area, che hanno portato a formulare la richiesta di rinvio a giudizio. (ANSA).