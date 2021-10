Al via la settima edizione di Fashion Graduate Italia

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - 'Come up!' è il tema della settima edizione di Fashion Graduate Italia, la prima e unica fashion week aperta al pubblico, promossa dall'Associazione Piattaforma Sistema Formativo Moda e dedicata ai migliori studenti di Accademie, Istituti e Scuole di moda italiane. Il nuovo appuntamento si terrà a Milano dal 24 al 26 ottobre in forma fisica e digitale.

Le esperienze all'interno delle scuole di moda verranno raccontate attraverso oltre 70 video pillole di Making of, girate direttamente dagli studenti, mentre le 16 sfilate in presenza - dagli studenti dello Ied a quelli di Naba e Istituto Secoli - verranno trasmesse in live streaming sul portale di Fashion Graduate Italia e sulla piattaforma di Artsthread, attraverso la quale si vuole rafforzare la promozione a livello internazionale. Sono in programma anche workshop pratici promossi dalle scuole partecipanti e dedicati agli studenti delle secondarie di secondo grado.

La comunità delle scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda oggi conta circa 10.000 studenti e 4.000 docenti. "Fashion Graduate - dice Donato Medici, Presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda - è un trampolino che contribuisce ogni anno a rafforzare il nostro Made in Italy anche a livello internazionale".

Al termine della manifestazione sono in programma altre due giornate dedicate al Job Speed Date, promosse in collaborazione con Confindustria Moda e con Umana. (ANSA).