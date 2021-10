Con la festa 'Fall in Love' riapre Pianodue a Eataly Milano

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - 'Fall in Love', una festa d'autunno, per brindare alla riapertura, il prossimo 15 ottobre, di Pianodue il ristorante di Eataly Milano Smeraldo che propone un menu di eccellenze italiane in formula all day eating.

Pianodue è uno spazio conviviale da vivere tutto il giorno, gustando cibo di qualità all'insegna del claim "stare, bere, mangiare", un ambiente con tanto verde e un arredo con ispirazioni retrò. Con un palinsesto di eventi culturali, musicali, presentazioni di libri e incontri, Pianodue vuole anche essere un punto di riferimento per l'intrattenimento nel variegato scenario milanese.

Il menù si fonda su un concept che pone al centro di tutto la persona: si può quindi ordinare da una carta dei piatti suddivisa per ingredienti e non per portate, dove gli unici comuni denominatori sono la stagionalità e la qualità dei prodotti Eataly. Per coloro che nel weekend amano crogiolarsi nella colazione lenta che poi diventa pranzo c'è la "Colazione Contadina", ovvero il brunch secondo Eataly, disponibile il sabato e la domenica. (ANSA).