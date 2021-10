Green pass: Cgil Milano, c'è una escalation,stare in guardia

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Da 12 settimane ci sono persone che strumentalizzano la parola libertà e paralizzano le città.

Bisogna fare di più, evitare la sottovalutazione e non abbassare la guardia": Massimo Bonini, segretario della Cgil di Milano, è partito da questo - nel suo intervento al presidio davanti alla Camera del lavoro - per dire ai partecipanti che "dobbiamo tutti considerarci costantemente in mobilitazione".

"Abbiamo la preoccupazione che ci sia una escalation" ha aggiunto ricordando che cento anni fa l'inizio del fascismo è stato con gli attacchi alle sedi della Camera del lavoro.

L'attenzione è soprattutto il 15 ottobre quando entrerà in vigore l'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro che rischia di diventare "una data simbolo". Secondo il sindacalista, il governo dovrebbe introdurre l'obbligo vaccinale e "applicare le parti della Costituzione che avrebbe già dovuto mettere fuori legge le associazioni neofasciste". (ANSA).