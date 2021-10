Comunali: sconfitto il candidato più giovane d'Italia

Ha raccolto 227 voti che non gli sono stati sufficienti neanche per entrare in Consiglio Comunale: Theo Guatta, che con i suoi 18 anni era il candidato sindaco più giovane d'Italia, non è riuscito a diventare sindaco di Guidizzolo, comune di poco più di 5.000 abitanti del Mantovano. Studente all'ultimo anno del liceo classico, Guatta che si definisce un "liberal-progressista" ha raccolto l'8,53% dei voti con Guidizzolo Riformista, la sua lista civica di centro appoggiata dalla sinistra. Stefano Meneghelli, sindaco uscente della Lega a capo della lista civica Siamo Guidizzolo, è stato riconfermato alla guida del Comune con il 57% dei voti, mentre al secondo posto Laura Azzini, della lista civica Vivere Guidizzolo, anch'essa di centrodestra. Guatta è l'unico dei tre candidati sindaco escluso dal consiglio comunale.