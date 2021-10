Fdi: Fidanza si autosospende dopo inchiesta Fanpage

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - "Dopo aver visto il servizio confezionato ieri sera da Fanpage e mandato in onda da Piazzapulita voglio ribadire ai miei amici, ai miei elettori e a quelli di tutto il mio partito che non ho mai ricevuto finanziamenti irregolari" e che "non c'è e non c'è mai stato in me alcun atteggiamento estremista, razzista o antisemita". Lo afferma in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza. "Ritengo opportuno autosospendermi da ogni ruolo e attività di partito al fine di preservare Fratelli d'Italia da attacchi strumentali", aggiunge Fidanza.

Nell'inchiesta di Fanpage sono emersi sistemi di 'lavanderia' per pulire finanziamenti in nero, incontri con esplicite battute razziste, fasciste e sessiste tra esponenti di Fdi a Milano, con ruoli di primo piano in particolare per Fidanza e per Roberto Jonghi Lavarini, detto il "Barone nero".

"Chiedo ufficialmente a Fanpage di darmi il girato di questi tre anni", ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni. (ANSA).