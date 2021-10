FdI: Procura Milano apre inchiesta

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta con le ipotesi di finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio per far luce sulla vicenda al centro dell'inchiesta giornalistica di Fanpage relativa alla campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le amministrative di Milano.

(ANSA).