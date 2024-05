Fincantieri costruirà 2 fregate per UsNavy da 1 miliardo dollari

Il Dipartimento della Difesa Usa ha assegnato alla controllata americana di Fincantieri, Fincantieri Marinette Marine (Fmm), il contratto da oltre 1 miliardo di dollari, per costruire la quinta e sesta fregata della classe "Constellation" per la US Navy. Il contratto per la prima fregata e l'opzione per 9 altre navi, del 2020, ha un valore complessivo di 5,5 miliardi dollari. La proposta del Gruppo è basata sulla piattaforma delle fregate Fremm, ritenuta la migliore al mondo sotto il profilo tecnologico, su cui si fonda un programma di 10 unità per la Marina Militare Italiana, che il Gruppo sta completando nei cantieri italiani



