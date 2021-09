Achille Lauro firmacopie, partita a scacchi con fans

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Un firmacopie tutto particolare, all'insegna delle sue spettacolari performance, quello che ha organizzato Achille Lauro per il lancio del libro fotografico 'Achille Lauro', edito da 24 ORE Cultura, in vendita da domani.

I 70 fans che erano riusciti a prenotare l'incontro sulla piattaforma Eventbrit, sold out nel giro di pochi minuti, sono stati sfidati a scacchi dall'artista, vestito completamente di tulle rosso, in una sala buia, illuminata solo da candelabri per terra, nel più assoluto silenzio.

Una mossa sola concessa, al termine della quale un cerimoniere consegnava il libro già autografato, per far entrare immediatamente il lettore successivo e proseguire la partita. E' cominciato così il pomeriggio di un evento che prosegue fino a sera al Mudec, il Museo delle Culture di Milano, per la presentazione del libro, una vera e propria antologia sull'artista, immagini iconiche e scatti inediti dall'archivio personale, disegni suoi, fotografie di backstage, testimonianze e aneddoti. Un libro che racconta quindi l'evoluzione visiva nel corso degli anni, tracciando la storia di uno dei più controversi personaggi del panorama musicale italiano. (ANSA).