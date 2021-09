Bimbo di 3 anni non riesce a dormire e genitori scoprono una fuga di gas

Quattro palazzine sono state evacuate la scorsa notte ad Albino per una fuga di gas in località Comenduno: l'allarme è scattato alle 2. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno fatto uscire tutti gli abitanti dopo che si era sentito un forte odore di gas proveniente - si è poi appurato - da un tubo esterno e appartenente alla rete del metano.

Una dozzina di famiglie in tutto sono state evacuate fino all'alba: a dare l'allarme è stato un bambino di tre anni che non riusciva a prendere sonno; i suoi genitori hanno aperto le finestre e sentito il forte odore di gas. Nessuno è rimasto intossicato.