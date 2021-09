In centinaia in pista, chiusi Hollywood e The Club a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 SET - La Polizia locale di Milano ha disposto la chiusura temporanea di cinque giorni della discoteca The Club di corso Garibaldi per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Per lo stesso motivo, lunedì scorso, è stato chiusa la discoteca Hollywood di corso Como.

Durante un controllo al The Club gli agenti della Polizia locale hanno trovato circa 360 persone, in gran parte studenti stranieri, che ballavano e che non utilizzavano mascherine né rispettavano il distanziamento. Per le violazioni il locale è stato sanzionato per complessivi 800 euro. (ANSA).