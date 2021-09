A Gucci e Chanel nuovi spazi in Galleria Vittorio Emanuele II

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Nuove assegnazioni a maison della moda in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Gucci ha vinto la gara per gli spazi 'ex Dutti', mentre sarà Chanel a riqualificare lo storico spazio del Cobianchi, dopo aver formalizzato l'esercizio del diritto di prelazione per l'assegnazione dell'ex albergo diurno. Church, come ha spiegato il Comune in una nota, resterà nei locali già occupati, grazie ad un'offerta migliorativa sul canone annuo.

In particolare per lo spazio ex Dutti (la cui base d'asta era di quasi 3,1 milioni di euro all'anno), l' offerta migliore è arrivata da Gucci che ha proposto 4,5 milioni di euro di canone annuo. Le regole stabilite dal Comune impediscono di esporre un'insegna già presente in Galleria, pertanto Gucci dovrà riconsegnare i locali già occupati nel braccio principale, pena la decadenza della concessione. (ANSA).