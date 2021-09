Design: è spuntato un 'pratone' in piazza del centro Milano

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Un 'Pratone' gigante è spuntato in pizza San Fedele, nel centro di Milano, per la Design Week: è la versione macro del celebre pezzo di arredo ideato nel 1971 da Ceretti, Derossi & Rosso per Gufram, oggi esposto nei musei di design di mezzo mondo.

Per i suoi 50 anni, Gufram lo ha espanso in versione gonfiabile, dando la possibilità ai visitatori di perdersi al suo interno tra steli giganti, come in un labirinto. La base quadrata con lati di 8 metri sostiene 34 steli alti 5,30 metri: "Per un salotto grande basta un grande 'pratone', ma se il salotto è grande come una piazza serve un 'super pratone' - scherza Charley Vezza, Global Creative Orchestrator di Gufram - 'Pratone' è stato creato nel 1971 per sovvertire l'idea 'borghese' del sedersi in salotto. Per i suoi 50 anni abbiamo pensato ancora più in grande, insinuandoci in uno dei 'salotti' più belli di Milano e ingigantendo l'esperienza surreale di immergersi in un prato in un luogo inaspettato".

Dopo Milano, l'opera - viene spiegato - viaggerà in alcuni tra i più importanti musei e istituzioni culturali del mondo per sottolineare la contemporaneità del messaggio del Radical Design, che oggi ha catturato l'attenzione anche del sindaco di Milano Beppe Sala, che ha postato su Instagram una foto dell'installazione. (ANSA).