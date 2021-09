Scuola: direttrice Lombardia, controlli Green pass regolari

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Nelle scuole lombarde i controlli sui Green pass al personale "stanno procedendo regolarmente". Lo spiega il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Augusta Celada. "Abbiamo dato alle scuole delle indicazioni e da alcune abbiamo avuto riscontro che è tutto in regola, che stanno controllando come indicato dal dipartimento", ha detto Celada contattata dall'ANSA. Secondo la dirigente, tuttavia, "il problema non si pone oggi" perché "adesso i docenti entrano alla spicciolata, quindi i controlli possono essere svolti con calma e tranquillità", mentre "diverso" sarà il 13 settembre, quando ripartiranno le lezioni ed rientreranno quindi anche gli studenti. (ANSA).