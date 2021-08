Di Maio,vile aggressione a attivisti,politica condanni

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Incivili, questa di sicuro non è democrazia. Gli episodi di ieri a Milano vanno condannati fermamente. Una vera e propria aggressione ai danni degli attivisti del Movimento 5 Stelle che pacificamente in piazza stavano raccogliendo le firme per la presentazione delle liste alle comunali di Milano. Sono stati momenti di tensione e paura, è doveroso che tutte le forze politiche prendano le distante da questa vile aggressione". Così il ministro Luigi Di Maio.

