Maltempo: allerta gialla a Milano, attivato monitoraggio

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (ordinaria) per stasera, a partire dalle 21, per il rischio di fenomeni temporaleschi.

E' stato quindi attivato - informa una nota di palazzo Marino - il COC, il Centro Operativo Comunale, per il monitoraggio.

Sono state allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia locale e di MM. (ANSA).