Gino Strada: figlia Cecilia, mi ha insegnato a salvare vite

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Amici, il mio papà Gino Strada non c'è più. Io vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma. Abbracci forti a tutte e tutti". Così in un tweet Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency. (ANSA).